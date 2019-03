Geen lessen en in GBS De Grasspriet, Sint-Martinusschool en Sint-Franciscusscholen door stakende leerkrachten KOEN MOREAU

19 maart 2019

16u18 0 Erpe-Mere De schoolstaking op woensdag 20 maart heeft zware gevolgen voor leerlingen die school lopen in GBS De Grapsspriet in Mere, de Sint-Martinusschool in Erpe of in de Sint-Franciscusscholen van Burst of Erondegem.

Alle vier de scholen voorzien geen lessen doordat bijna het volledige lerarenkorps staakt. “De stakingsbereidheid is zelf zo groot dat we niet in de mogelijkheid zijn om opvang te organiseren”, geeft directeur Kelly Meersman van de Sint-Franciscusscholen mee. Op de andere scholen in Erpe-Mere staken slechts enkele leerkrachten. Daar worden alle leerlingen op school verwacht.