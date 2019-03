Geen invloed door overname voor personeel satellietcommunicatiebedrijf Newtec KOEN MOREAU

18u56 0 Erpe-Mere De overname van de firma Newtec door het Singaporese ST Engineering voor 250 miljoen euro heeft geen invloed voor het personeel. Dat bleek donderdag tijdens infovergaderingen voor het personeel.

Newtec is een speler gespecialiseerd in onderdelen voor satellietcommunicatie. Klanten zijn de Belgacom’s en Telenet’s van deze wereld, maar de firma laat zich tevens opvallen in de medische sector alsook in de lucht-, zee- en ruimtevaart. De overname door de sectorgenoot is geen slecht nieuws voor de werknemers in Europa. Het hoofdkwartier blijft in Sint-Niklaas en er zal geen negatieve invloed zijn voor de vestigingen in Erpe-Mere, Berlijn en het Franse Brest. De bouwplannen om de productie in Erpe-Mere te verhogen, blijven behouden en volgens ingewijden zou de overname er net kunnen voor zorgen dat nog meer hoogtechnologische onderdelen van de groepen in de toekomst ‘Made in Erpe-Mere’ kunnen krijgen.