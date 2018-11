Geen busdienst voor gemeentelijke nieuwjaarsreceptie KOEN MOREAU

29 november 2018

17u21 1 Erpe-Mere Voor de eerste gemeentelijke nieuwjaarsreceptie in Erpe-Mere op zondag 6 januari moeten de inwoners op eigen kracht op het domein Steenberg zien te raken. Sp.a pleitte nochtans voor een shuttledienst om verkeers- en parkeerproblemen te vermijden.

“De meerderheid kiest voor een locatie buiten de dorpscentra, verkiest nog altijd koning auto en vergeten mensen die minder mobiel zijn”, aldus gemeenteraadslid Anja Vanrobaeys. Schepen Johan Van Vaerenbergh (CD&V), bevoegd voor feestelijkheden, rekent er op dat de mensen te voet of per fiets komen. “We hebben aan een busdienst gedacht, maar omdat we niet kunnen inschatten hoeveel mensen die zullen gebruiken en het daardoor moeilijk is stopplaatsen te bepalen, houden we het idee in het achterhoofd voor een volgende editie”, aldus de man.