Geen appartementen op plaats van café Miranda: nieuwe eigenaar behoudt volkscafé en uitbaatster Cindy KOEN MOREAU

03 februari 2019

08u17 0 Erpe-Mere Aan de kerk van Aaigem blijven voorlopig twee gezellige cafés voorhanden. Na een grondige opfrisbeurt werden vrijdagavond verkoop én behoud van café Miranda gevierd.

Toen eigenaar Antoine Redant een tijd terug café Miranda te koop zette, werd even gevreesd voor het voortbestaan van het volkscafé op het dorpspleintje van Aaigem. “Idee was om appartementen in de plaats van het café te zetten, maar dat vond ik geen goed idee”, vertelt vaste klant Ludwig Blomme uit Denderhoutem. De man kocht het café en kwam overeen dat uitbaatster Cindy Uyttendaele verder pintjes tapt. “Als het binnen tien jaar nodig is om hier appartementen te zetten, kunnen we dat dan nog doen. Nu blijft café Miranda in elk geval gewoon café.”

Een beslissing waar de klanten wat blij mee zijn. Ook Cindy Uyttendaele is blij dat ze na vijf jaar verder café kan houden. “Op deze manier kan ik in de voetsporen blijven van mijn moeder Marie-Paul Paerewijck die vele jaren café Rodeo openhield aan het rustoord iets verderop”, vertelt ze.