Gedupeerden failliete bouwondernemer T-Palm willen zich groeperen KOEN MOREAU

18 december 2018

17u21 2 Erpe-Mere Nadat bekend geraakte dat bouwonderneming T-Palm uit Erpe-Mere op 28 november 2018 het faillissement aanvroeg, zitten heel wat gedupeerden bouwers nog steeds met de handen in het haar. Gedupeerde Sven Heymans uit Erembodegem wil daarom zoveel mogelijk slachtoffers van de bouwondernemer verzamelen.

Mensen die bouwden met de firma T-Palm worden momenteel met hun niet voltooide bouwwerken of gebouwen met gebreken overgeleverd aan de administratieve mallemolen die met een faillissement gepaard gaat. Intussen werden wel twee curators aangesteld. Marga Pieters uit Aalst en Lieven D’Hooghe uit Sint-Niklaas zijn belast met het verzamelen van openstaande schuldvorderingen binnen de dertig dagen, dus voor 27 december, na de uitspraak van het faillissement waarna ze werk zullen maken van het vereffenen van het bedrijf.

Nog facturen

“De kans dat er nog iets van middelen zal terugvloeien naar de bouwers is uitermate klein”, meent gedupeerde Sven Heymans uit Erembodegem. “Integendeel. Wij riskeren nog facturen te ontvangen van de curators omdat het bedrijf opzettelijk geen creditnota’s meer aanmaakte voor zaken die fout liepen of niet werden uitgevoerd”, aldus de man. In zijn geval gaat het om een grotendeels afgewerkt gebouw waarna wel nog ruim 20.000 euro kosten zijn. Andere gedupeerden blijven achter met een totaal onafgewerkte bouw, waarin nog grotere bedragen werden geïnvesteerd. “Gezien de grote orde van de bedragen, zal dit de toekomst van die mensen enorm aantasten.”

Omdat Sven hoopt dat er door het groeperen van de gedupeerde bouwers meer kan bekomen worden, lanceert hij een oproep. “Doel zou zijn om zoveel mogelijk gedupeerden samen te brengen en te zien waar er kan worden geholpen. Veel mensen weten bijvoorbeeld niet dat je via de website regsol.be een schuldvordering moet indienen bij de curator.”

Daarom wil Sven graag lotgenoten groeperen en helpen. “Gedupeerden mogen me steeds contacteren via 0473/54.95.33 en via Facebook.”