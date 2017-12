Gedupeerden Café Herleving dienen klacht in 02u46 0

De gedupeerden van Café Herleving in Vlekkem moeten allemaal klacht indienen. Die oproep lanceert Roger Romelart, die alle klachten coördineert en ook zelf al klacht indiende.





"Het is heel belangrijk dat dit individueel gebeurt en niet in groep. Dan hebben we er een pak meer en weegt dit zwaarder door. Al deze klachten mogen ingediend worden bij de politiezone van Erpe-Mere/Lede", aldus Roger.





De cafébazin zelf geeft intussen nog altijd niet thuis. Zij verblijft in Durbuy in de Ardennen en geeft geen enkel teken van leven meer.





"Haar gsm staat zelfs niet meer aan, zij heeft daar mooi Kerst gevierd, waarschijnlijk met ons geld, en wij blijven hier gewoon achter", klinkt het.





Alle klachten die binnenkomen bij de politie zullen dan gebundeld worden en overgemaakt worden aan het parket van afdeling Dendermonde. "Wij hopen dan dat het parket in actie schiet en op zoek zal gaan naar de bazin zodat er een vervolging kan komen", besluit Roger. (KBD)