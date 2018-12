Gedichten en overdenkingen bij het leven resulteren in cheque van 3.156 euro voor Tearfund KOEN MOREAU

20 december 2018

Erpe-Mere De verkoop van het boek 'Een beetje van mij, voor een beetje voor jou' dat zakenvrouw Ann De Brucker (50) uit Sint-Lievens-Houtem deze zomer publiceerde, heeft zijn titel tweemaal waargemaakt.

“Vooreerst bevatte het boek zieleroerselen die ik deelde in de vorm van gedichten en overdenkingen. Daarnaast gaat de opbrengst nu naar de vzw Tearfund die wereldwijd strijdt tegen armoede”, vertelt de zakenvrouw achter Natuursteenbedrijf Moens uit Erpe-Mere. De opbrengst van 3.156 euro werd symbolisch in ontvangst genomen door Christa Van der Elst van Tearfund. Zij verzekert dat het geld goed besteed wordt. Enkele vrienden van Ann zijn zelf op zending. Via hun zullen de centen direct daar komen waar de nood het grootst is.