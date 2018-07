Gasontsnapping uit overdrukventiel en oliespoor Koen Moreau

27 juli 2018

18u35 0 Erpe-Mere In de Oude Broekstraat in Mere ontstond vrijdag omstreeks 17 uur paniek door een gastank.

Die produceerde een sissend geluid en in de buurt hing een lichte gasgeur. De brandweer kon de oproepster snel gerust stellen. Het sissend geluid was afkomstig van het overdrukventiel. Dat treedt in werking wanneer het gas door de hitte uitzet. Er was dan ook geen gevaar voor de omgeving. Omstreeks 15 uur was de brandweer ook al actief in Aaigem. Hier werd een oliespoor opgeruimd.