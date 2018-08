Garageverkoop rond Zevekootstraat en Nerenbroekstraat KOEN MOREAU

21 augustus 2018

15u51 0 Erpe-Mere Op zondag 26 augustus organiseert Gezinsbond Erpe een garageverkoop in en rond de Zevekootstraat en Nerenbroekstraat.

Koopjes doen kan die dag van 8 tot 16.30 uur in beide straten alsook in de Grote Gentweg, Kleine Gentweg, Hammersweg, Jozef De Somerlaan, Erondegemkouterweg en Kruiskensstraat. Bewoners van deze straten die wensen deel te nemen, kunnen dat laten weten via gezinsbonderpe@gmail.com of 0471/59.62.29.