Friturist Viktor (18) snijdt frieten zelf en maakt verse bereidingen 27 januari 2018

03u26 0 Erpe-Mere De frituur achter de kerk van Erpe is overgenomen en steekt volledig in het nieuw. Friturist van dienst is sinds vrijdagavond de 18-jarige Viktor D'haeseleer uit Aalst.

"De periode op de schoolbanken duurde me lang genoeg, waardoor ik blij ben nu zelfstandig te kunnen starten", vertelt hij. Ervaring deed hij al op in een wijn- en tapasbar. "Ik weet waar ik aan begin", klinkt het vol vertrouwen. Dat zelfstandige is overigens ook heel letterlijk te nemen. "Samen met mijn vrouw zal ik wel eventjes helpen, maar we hebben allebei al meer dan voldoende werk. Gelukkig weet ik zeker dat hij dit hier geweldig gaat doen", vult vader Guy, zelf van Erpe afkomstig, fier aan. De frituur blinkt ook als nieuw. "Er werd een nieuwe vloer gelegd en de twintig jaar oude friteuse is eveneens vervangen."





Viktor heeft overigens nog meer troeven in huis. "Ik snij alle frieten hier ter plaatse en doordat mijn vader traiteur is, maken we al onze bereidingen zelf. Alles is dus vers." Om dat duidelijk te maken, zal Viktor wekelijks gratis kleine proevertjes meegeven. Van woensdag tot en met zaterdag is iedereen welkom van 11.30 tot 13.30 uur en van 17 tot 22.30 uur. Op zondag opent de frituur pas om 17 uur. (KMJ)