Frisse en vrouwelijke wind bij Koninklijke Fanfare en Drumband Nieuw Leven

05 maart 2019

16u01 0 Erpe-Mere Met een nieuwe 24-jarige dirigente en een nieuwe voorzitster trekken de Koninklijke Fanfare en Drumband Nieuw Leven Aaigem volop de vrouwelijke kaart.

De 24-jarige Jana Wieme uit Melsen (Merelbeke) is de nieuwe dirigente. Zij werd na een aantal proefrepetities door muzikanten en bestuur gekozen uit vier kandidaten. “Tijdens die repetitie voelde ik een klik. Het was bijzonder leuk te merken dat die wederzijds was”, vertelt de vrouw die er net een opleiding industriële informatica heeft opzitten en momenteel haar lerarenopleiding voltooid.

Passie voor muziek

Haar echte passie is echter muziek. “Maar van thuis uit moest ik voor zekerheid kiezen”, vertelt ze daarover. Momenteel studeert ze aan Academie De Kunstbrug in Gent de opleiding ‘Directie Instrumentale Muziek’ en net ging ze nog aan de slag bij het instaporkest van Concertband Da Capo in Wichelen om kinderen te leren samenspelen. Ondanks haar jonge leeftijd heeft Jana ambitieuze plannen met de 35 Aaigemse muzikanten. “Bedoeling is het niveau niet alleen te behouden, maar ook uit te diepen.”

Vrouwen aan de top

Daarvoor krijgt ze volop de steun van een vernieuwd en eveneens vervrouwelijkt bestuur. Voorzitter Renaat De Clippeleer wordt opgevolgd door Sophie De Lange. Zij is al 20 jaar spelend lid. “Al zie ik het eerder als een vriendengroep”, vertelt ze. Haar bestuur kent verder nog drie nieuwkomers: Jonas Nachtergaele, Anneleen De Ryck en Nele Beerens. De overige bestuursfuncties blijven in handen van Renaat De Clippeleer, Lieven Van Den Dooren en Kristof Van De Voorde. Freddy Dejaeghere en Eva Van der Stock nemen afscheid van het bestuur, maar blijven wel aangesloten als muzikant.

Verjonging is uitdaging

Met de jonge dirigente en de verjonging in het bestuur wil Nieuw Leven graag extra leden aantrekken. “Onze gemiddelde leeftijd is helemaal niet oud en we zijn een van de laatste stappende orkesten in de streek. Daardoor stappen we onder andere mee in de Oogststoet in Massemen, de Berenstoet in Vlierzele en Bachus in Sint-Lievens-Houtem, maar jong bloed is altijd welkom”, vertelt voorzitter Sophie. Geïnteresseerden zijn daarom elke woensdagavond om 20.30 uur welkom in het lokaal achter het ontmoetingscentrum in de Ratmolenstraat.

Percussielessen

Vanaf vrijdagavond 22 maart kan je op vrijdagavond van 19 tot 20 uur ook in de drumband terecht voor wekelijks percussielessen onder leiding van drumband-dirigent Sven Beerens. “Jongeren die ouder zijn dan acht jaar, maar ook minder jonge muziekliefhebbers zijn welkom van 19 tot 20 uur.” Muziekkennis en/of een eigen instrument zijn niet vereist. Deelnemen is gratis.