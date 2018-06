Fris bier en ambiance in zaal Torengalm 15 juni 2018

02u46 0

Waar? Zaal Torengalm aan de kerk van Aaigem





Wanneer? Alvast de wedstrijden van maandag 18 juni, zondag 23 juni en donderdag 28 juni wordt er uitgezonden. "Elke wedstrijd kan je al één uur voor de wedstrijd binnen zodat je ook de vooraf beschouwingen kan volgen", zegt het comité 'Kom Op veur de Plosj'.





Waarom naar daar? "Los van het resultaat van de wedstrijd kan nadien nog geruime tijd nagepraat of gefeest worden", vertelt Tom Bruylandt. "We rekenen op een massa volk. Tijdens het EK in Frankrijk in 2016 en het WK in Brazilië in 2014 gingen we al volop voor sfeer en dat zal nu niet minder zijn."





Toegang? gratis





Prijs van pint en cocktail? 1,50 euro voor pint, geen cocktails.





(KMJ)