Franky Van Hee geeft na 11 jaar voorzittersfakkel Unizo door aan Wim Adriaenssens KOEN MOREAU

18 januari 2019

18u30 0 Erpe-Mere Tijdens de nieuwjaarshappening van Unizo Erpe-Mere nam voorzitter Franky Van Hee na elf jaar dankbaar afscheid. Hij wordt opgevolgd door opticien Wim Adriaenssens uit Mere.

“Ik neem afscheid met een bijzonder goed gevoel en ben dankbaar voor de hechte ploeg waarmee ik al die jaren mocht samenwerken”, stelde Van Hee bij aanvang van de nieuwjaarshappening. Na de trekking van de winnaars van de eindejaarsactie, stelde hij zijn opvolger voor. Dat wordt Wim Adriaenssens van Wim Optiek uit Mere. Die is sinds 1999 actief als zelfstandige en maakt al enkele jaren deel uit van het lokaal Unizo-bestuur.

Hij krijgt de zware en moeilijke taak om in de voetsporen van de alomtegenwoordige Van Hee te treden. “De voorbije jaren werden heel wat zaken gerealiseerd. Denken maar aan de kadobon, de eindejaarsactie en het standbeeld voor Lucien Van Impe. We zijn Frank en zijn echtgenote Greet dan ook heel erg dankbaar”, stelde die.

Adriaenssens trekt voortaan de kar, maar kan wel nog rekenen op de ondersteuning van Van Hee in het bestuur. Die ontving als afsluiter van het nationaal Unizo-bestuur nog de zilveren penning voor bewezen diensten. Nieuwe voorzitter Adriaenssens kreeg dan weer een schitterende cartoon waarop hij de voorzittersfakkel overneemt. “Ik heb er ongelofelijk veel zijn in en weet dat we het hier in Erpe-Mere helemaal niet slecht doen”, besloot die.