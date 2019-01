FOTOREEKS Allereerste nieuwjaarsreceptie meteen succes: ruim duizend inwoners toosten op 2019 KOEN MOREAU

06 januari 2019

Ruim duizend inwoners uit Erpe-Mere daagden zondag op voor de allereerste gemeentelijke nieuwjaarsreceptie.

De traktatie van het gemeentebestuur was een succes. De parking naast sporthal Steenberg stond afgeladen vol en het bereiken van de verschillende drank- en eetstandjes vergde heel wat doorzettingsvermogen. Burgemeester Hugo De Waele (CD&V) wenste in een korte speech alle inwoners een goede gezondheid toe en beloofde meteen een herhaling voor de volgende jaren. Dat bleek meteen een goed plan. Alle aanwezigen waren vol lof over het initiatief. “Misschien de standjes volgende keer iets verder uit elkaar zetten en een plannetje voorzien wat waar te vinden is”, was de enige kritische opmerking die te noteren viel. Zonder meer een fijn initiatief.