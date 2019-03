Forse investering voor vernieuwen verwarming na panne: 110.000 euro KOEN MOREAU

04 maart 2019

08u52 0 Erpe-Mere Door een zware panne zaten de sportruimtes en cafetaria van sporthal Steenberg recent een poos zonder verwarming. “Om die reden hebben we de installatie integraal vervangen, zuiniger en milieuvriendelijker gemaakt”, vertelt schepen Marleen Lambrecht (CD&V).

Net geen 30 jaar na de installatie van de allereerste verwarmingsketels en -regelingen in sporthal Steenberg wordt een nieuwe installatie geïnstalleerd. “In 2010 werden de boilers en pompen vervangen alsook de isolatie aangepast. De rest van de installatie bleef behouden maar was stilaan aan vervanging toe”, aldus Lambrecht. Een onherstelbaar defect zorgt er voor dat die vervanging nu sneller gebeurt dan voorzien. “Door naast de noodzakelijke vervangingen ook de boilers te vervangen kunnen we sanitair warm water afsplitsen en de efficiëntie verhogen.” Op die manier rekent de gemeente er op dat de investering van 104.647 euro tot een jaarlijkse besparing van 5.500 euro leidt.