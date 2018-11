FILMPJE: Kookpot vergeten op fornuis: keuken uitgebrand KOEN MOREAU

13 november 2018

21u42 0 Erpe-Mere In de Schoolstraat aan het gehucht Oostdorp in Mere is dinsdagavond rond 20 uur brand ontstaan in de keuken van een woning. Oorzaak was een vergeten kookpot op het vuur.

Het water van de kookpot verdampte en de inhoud van vatte vuur. De vlammen werden in de dampkap gezogen waarop ook het plafond vuur vatte. Hierdoor kwam de woning volledig onder de rook te zitten. Brandweermannen van Aalst, Erembodegem en Lede blusten de brand. Het vuur was snel onder controle en de hond werd door de pompiers tijdig naar buiten gehaald, maar de keuken raakte wel zwaar beschadigd. De bewoners bleven ongedeerd en worden voorlopig elders opgevangen. De inwonende moeder, bedlegerig na een operatie, werd preventief naar het ziekenhuis gebracht. Tijdens de bluswerken was de straat afgesloten voor het verkeer.