Fietspad langs Diepestraat bijna klaar 07 maart 2018

02u49 0

Langs de Diepestraat in Mere werden gisteren de nieuwe fietspaden afgewerkt. Daardoor is er nu een mooi vrijliggend betonnen tweerichtingsfietspad tussen de Oude Broekstraat en Ommegangstraat. Aan weerzijden van de weg werden daar verhoogde en rode fietspaden aangelegd tot aan het kruispunt van de Kruiskoutermolen. Het asfalteren van de kruispunten gebeurt, als het weer het toelaat, volgende week. In een volgende fase wil de gemeente het fietspad aan de overzijde doortrekken richting Nieuwerkerken tot aan de Groeneweg. Ook dat gaat gepaard met het verdwijnen van parkeerstroken aan de zijkant van de weg. (KMJ