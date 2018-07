Fietsersbond (st)rijdt voortaan ook voor lokaal fietsbeleid Koen Moreau

14u19 0 Erpe-Mere Na lokale afdelingen van de Fietsersbond in Aalst, Haaltert en Herzele heeft sinds kort ook Erpe-Mere een eigen afdeling.

Verschillende leden van de werkgroep verkeer van de Vrije Basisschool Sint-Jozef in Mere aangevuld met andere enthousiastelingen willen voortaan het gebruik van de fiets in Erpe-Mere nog meer stimuleren. “Door een lokale afdeling van de fietsersbond te starten, kunnen we de lokale pijnpunten onder de aandacht brengen en contact opnemen met de verantwoordelijke wegbeheerders”, luidt het. Een eerste actie staat gepland tijdens de avondmarkt van vrijdag 17 augustus in Mere. “En ook tijdens de dag van de mobiliteit op zaterdag 22 september plannen we iets op Steenberg.” Wie meer wil weten over Fietsersbond Erpe-Mere of wil helpen kan dat laten weten via Erpemere@fietsersbond.be of de Facebookpagina ‘Fietsersbond Erpe-Mere’.