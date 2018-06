Fietser gewond na botsing 11 juni 2018

Ter hoogte van Peugeotgarage Van der Sype in Erpe is zaterdagochtend een wielertoerist gewond geraakt. De fietser reed op de Oudenaardsesteenweg richting E40 toen een jeep een achterwaarts manoeuvre op het fietspad maakte. De fietser merkte dit te laat op. In een reflex bracht man zijn ellenboog ter bescherming voor zijn gezicht, maar die ging door de achterruit van de jeep. De fietser werd met een bloedende arm naar het ziekenhuis gebracht. (KMJ)