Felle windstoot blaast puntgevel weg in Windmolenstraat Frank Eeckhout

10 augustus 2018

11u20 2 Erpe-Mere In de Windmolenstraat in Vlekkem heeft een felle windstoot donderdagavond de puntgevel van een nieuwbouw weggeblazen.

De stenen van de puntgevel vlogen het dak van een aangrenzende, sloopklare woning in. "Gelukkig maar dat die woning afgebroken wordt, want anders had ik nog een schadeclaim aan mijn been", reageert de eigenaar.

Een buurtbewoner die de klap hoorde, dacht eerst nog aan een ongeval op de E40. "Die loopt hier net achter onze woningen", klinkt het. "Maar toen ik een kijkje ging nemen, zag ik de bakstenen tussen de twee woningen liggen. Gelukkig was er niemand aanwezig toen het gebeurde."