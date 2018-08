Feest in wijk Meierskouter brengt buren samen KOEN MOREAU

07 augustus 2018

12u50 0 Erpe-Mere Buurtcomité 'Op maat van onze straat' heeft voor de derde keer een buurfeest georganiseerd in de wijk Meierskouter in Burst.

Bestuursleden Nadia Veldeman, Lucreise Van Der Spiegel, Enzo Dilorenzo, Marie-Rose Scheerlinck en Steven Scheerlinck kregen hiervoor de hulp van Leonardo Dilorenzo, Felicia Dilorenzo en David Van Der Haeghen. Samen verwelkomden ze ongeveer zeventig buurtbewoners. Na een lekker glas sangria, een tapasbordje en paella met stokbrood tekende DJ Koen Van De Keere voor passende muziek. Het feestje duurde dan ook tot na middernacht.

Intussen is het uitkijken naar de kerstdrink. Wie meer wil weten over het wijkcomité, kan de bestuursleden aanspreken, of de gesloten groep 'Buurtfeest' opzoeken op Facebook.