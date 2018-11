Fablab opent nu ook Medialab: apparatuur voor virtual reality, video- en audio-opnames KOEN MOREAU

22 november 2018

17u30 0 Erpe-Mere Muzikale tieners, videofanaten alsook liefhebbers van ‘augmented’ en ‘virtual reality’ kunnen voortaan eveneens terecht bij het Fablab van Erpe-Mere. Naast het elektronica-luik met lasercutters en 3D-printers opent op zondag 25 november ook een Medialab voor nog meer digitale educatie. “Daarmee zullen we zonder twijfel meer jongeren tussen 12 en 18 jaar kunnen bereiken”, menen bezielers Henk Vanden Herrewegen en Dieter Van der Stockt.

De voorbije weken en maanden werd in een klaslokaal op de tweede verdieping van de Sint-Jozefschool langs de Kloosterstraat in Mere hard getimmerd. Daardoor beschikt het Fablab, een onafhankelijke vzw die de lokalen van de school mag gebruiken, voortaan over een pak meer infrastructuur en materiaal om net dat tikkeltje meer te doen. “Speciaal om video-opnames met een variabele achtergrond mogelijk te maken bouwden we een ‘green screen’ zonder hoeken. Vijfpuntsbelichting zorgt er voor dat er geen schaduwen te zien zijn. Ideaal voor fotografen of architecten met maquettes. Dankzij Canon kunnen we er bovendien met hoogstaand materiaal aan de slag.”

Studio voor Podcasts

Iets verderop werd een ‘vocal booth’-ruimte geïnstalleerd. “Die ruimte is voorzien van een uitstekend mengpaneel, goeie micro’s en meer dan voldoende isolatie. Ideaal om opnames voor bijvoorbeeld Podcasts te maken.” Om kwalitatieve bewerkingen van video en audio mogelijk te maken werd geïnvesteerd in iMac-toestellen en gespecialiseerde software. Een VR-bril met speciale bakens laat toe om te experimenteren met ‘augmented’ en ‘virtual reality’. “Je kan hier in de ruimte bewegen en toch elders rondlopen. Een spelletje virtueel bowling behoort eveneens tot de mogelijkheden.” De drones, Lego Studio en het programmeren van apps verhuizen van het Fablab naar het Medialab. “De doelstellingen van het Fablab en de Medialab-afdeling zijn gelijklopend. Al onze middelen hebben tot doel om geïnteresseerden – net als in het reeds bestaande Fablab dat op de eerste verdieping blijft – ook in het Medialab gebruik te laten maken van apparatuur om hun ideeën in werkelijkheid om te zetten.” Een formule die duidelijk aanslaat.

Tweeduizend bezoekers per jaar

“Op jaarbasis registreren we bijna tweeduizend bezoeken. Dat gaat om losse bezoekers van het Fablab, leerlingen van de school en deelnemers aan onze kampen.” Dat alles wordt in goede banen geleid door een 35-tal vrijwilligers. “En die vrijwilligers zijn onze sterkte aangezien we geen personeelskosten hebben en al onze middelen dus integraal kunnen investeren in apparatuur zoals nu voor ons Medialab.” De investering is inderdaad niet gering. De uitbreiding die zondag 25 november om 11 uur plechtig geopend wordt, kost 45.000 euro. “Dat bedrag wordt gedragen door onze eigen middelen, de Sint-Jozefschool, gemeente, Cera Foundation, Hanssens Telecom, Canon en IT1.”

Het nieuwe Medialab bezoeken kan nu zondag van 11 tot 18 uur en binnenkort ook na schooltijd. “Bedoeling is om onder dezelfde algemene Fablab-formules het Medialab ter beschikking te stellen van gebruikers met eventueel aangepaste prijzen voor specifieke installaties.” Meer info op www.medialaberpemere.be.

Dieter Van der Stockt demonstreert de mogelijkheden van een ‘Green screen’.