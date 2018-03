FabLab kampen tijdens paasverlof 13 maart 2018

Kinderen en jongeren van 8 tot en met 14 jaar die van techniek houden kunnen tijdens het paasverlof hun hart ophalen in het FabLab in de Sint-Jozefschool in Mere. Je kan er ook leren programmeren. Deelnemen van dinsdag 3 tot en met vrijdag 6 april kost 125 euro. Info en inschrijven: www.fablaberpemere.be/fablab-kampen. (KMJ)