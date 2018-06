Extra zakcentje voor vakantiekampen 02 juni 2018

Jeugdbewegingen Chiro Liebel, Chiro Mere en KSA Erpe krijgen van de gemeente 70 procent van de sinds 2016 betaalde energierekeningen terugbetaald. Een mooi extra zakcentje voor de komende zomerkampen. "Andere jeugdverenigingen gebruiken gemeentelijke lokalen en betalen die kosten niet. De jeugdraad opperde die ongelijkheid weg te werken waardoor we dit compromis uitwerkten", zegt jeugdschepen Johan Van Vaerenbergh (CD&V). Ondanks de goede bedoelingen had sp.a-gemeenteraadslid Anja Vanrobaeys enkele bedenkingen. "De infrastuctuur, verwarmingsinstallatie en isolatie van de jeugdlokalen is zo verschillend dat 70 procent een groot verschil kan maken waardoor er altijd een ongelijkheid blijft." (KMJ)