Extra vertraging bij bouw gemeenteschool door problemen T-PALM KOEN MOREAU

21 november 2018

17u05 0 Erpe-Mere De financiële problemen bij bouwpromotor T-PALM uit Erpe-Mere zorgen ook voor extra vertraging voor de nieuwe gemeenteschool in Erondegem. “Wij zijn één van de 88 werven waar onderaannemers niet verder werkten en daardoor is een snelle verhuis uitgesloten”, vertelt schepen Johan Van Vaerenbergh (CD&V).

Niet alleen de afwerking van het nieuwe appartementscomplex van T-PALM tussen de Bergstraat en Nieuwstraat in Mere loopt vertraging op. Liefst 88 werven liggen al weken (tijdelijk) stil omdat onderaannemers niet volgens afspraak betaald werden. “Aan de school van Erondegem is al weken niet meer gewerkt. Wat zich precies afspeelt tussen de aannemer en zijn onderaannemers is ons probleem niet, maar wij willen wel dat onze school zo snel mogelijk afgewerkt wordt”, aldus onderwijsschepen Van Vaerenbergh. Desalniettemin zaten vertegenwoordigers van de Waalse hoofdzetel van T-PALM, een delegatie van het college van burgemeester en schepenen alsook advocaten van beide partijen gisteren samen om een oplossing te zoeken.

Werken zullen hervatten

“Omdat we als gemeente voldoende financiële draagkracht vroegen, hebben wij een contract met T-PALM Theux en Erpe-Mere. Daardoor zal de vestiging van Theux nu onze werf overnemen.” Concreet wordt een nieuwe werfleider aangesteld. Met de onderaannemers moeten nieuwe contracten worden afgesloten en onderhandeld. “Het is duidelijk dat ons bouwproject hierdoor nogmaals vertraging zal oplopen. Verhuizen in de kerstvakantie is uitgesloten en ook de Paasvakantie wordt bijzonder krap.”

Erpe-Mere Schadevergoeding

De leerlingen van de gemeenteschool zullen dus nog langer, wellicht twee schooljaren in plaats van één, in de tijdelijke ‘pop-up’-school naast de gemeenteschool in Burst moeten verblijven. Daardoor blijft de rekening voor de huur van de tijdelijke klascontainers en het gemeentelijke busvervoer tussen beide vestigingen oplopen. “Ons contract stelt dat onze nieuwe school voor een bepaald bedrag tegen een bepaalde datum moet klaar zijn. Onze raadsman onderzoekt of we een schadevergoeding kunnen en eventueel - indien dat opportuun blijkt - zullen eisen.”