Eutopia vroeger en nu 31 maart 2018

03u25 0

In het kader van de lezingenreeks 'Lezen in de lente' heeft 't Uilekot uit Herzele auteur Marc Cosyns te gast in de lokalen van Mens(en)werk, Aaigemdorp 8. Cosyns schreef een vervolg op het in 1516 verschenen Utopia van Thomas More. Daarin wordt met een tijdsmachine terug- en vooruitgeblikt vertrekkend uit wat 500 jaar geleden werd neergepend. De lezing start om 20 uur een duurt ongeveer twee uren. Kaarten kosten 5 euro. Info en reserveren via www.uilekot.org.





(KMJ)