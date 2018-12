Europese centen voor publiek gemeentelijk WiFi-netwerk KOEN MOREAU

08 december 2018

09u43 0 Erpe-Mere De gemeente Erpe-Mere is één van de 97 Belgische gemeenten die 15.000 euro Europese ondersteuning krijgt voor de uitrol en installatie van een WiFi-netwerk op openbare plaatsen.

Liefst 13.000 Europese steden en gemeenten schreven zich in voor het WiFi4EU-project met een totaal budget van 42 miljoen euro. Enkel de eerste en dus snelste 2.800 gemeenten werden uitgeloot. Wat Erpe-Mere precies met de centen zal doen is nog niet duidelijk. Eerder werd wel al geopperd om de kerken van WiFi te voorzien zodat studenten er in alle rust met de modernste technologieën kunnen studeren.