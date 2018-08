Eric viert 10 jaar 't Hof Schuurke, een droom die zijn vrouw niet meer mocht meemaken "Ik ben verdergegaan, ook voor Grace" KOEN MOREAU

06 augustus 2018

19u00 0 Erpe-Mere Komend weekend viert Eric Ghysbrecht (56) het tienjarig bestaan van weekendcafé 't Hof Schuurke, in de oude schuur naast watermolen Ten Broeck in Mere. Je zou dat vreemd kunnen vinden omdat drie jaar voor de opening zijn echtgenote Grace overleed na een ongelukkige val tijdens de verbouwingen. "Maar ik ben verdergegaan, voor onze kinderen en om onze droom waar te maken."

Boven de toog hangt een bordje met het opschrift 'Jaag me niet op, ik ben aan het werk en niet op de vlucht'. Het past perfect in het kader van 't Hof Schuurke, en bij de ietwat nonchalante cafébaas Eric. "Na wat ik meegemaakt heb, doe ik dit omdat ik het graag doe", vertelt hij. "Niet om geld te verdienen."

Wie de recente geschiedenis van de watermolen niet kent, ziet wellicht alleen een ietwat bruin café met een geweldig interieur, toffe tuin en unieke sfeer. Maar voor Eric is het zijn levenswerk. Niet alleen van hem, maar ook van zijn overleden echtgenote Grace. Zij maakte de opening niet mee.

"Grace overleed in 2005 tijdens de verbouwingen. Ze kwam slecht ten val toen een vals plafond loskwam, en overleed enkele dagen later." Ondanks die enorme klap zette Eric — op dat moment papa van twee jonge kinderen van 6 en 10 jaar — door. "In 1993 waren Grace en ik allebei compleet weg van dit gebouw. Het stond er heel slecht bij en eigenlijk waren we op zoek naar een boerderij. Maar de Wilgendries leek ons een heel mooi alternatief."

Een visie die niet iedereen deelde. "Onze ouders verklaarden ons compleet zot. Maar voor ons was dit — mits heel veel werk — een droomhuis." Het jonge paar wou toen niets liever dan ook de vervallen watermolen restaureren. "Maar met mijn loon als leerkracht Plastische Opvoeding en dat van Grace als verpleegster was dat niet te doen." En zo groeide het idee om iets in de richting van de horeca uit te bouwen in de grote schuur naast het huis. "Grace volgde een opleiding tot kok. Zij zou de keuken doen, en ik de zaal." Maar zover kwam het helaas niet.

"Na de dood van Grace wachtte een enorm moeilijke periode. Maar dankzij een goeie vriendenkring slaagde ik er uiteindelijk in om onze droom waar te maken." En zo opende Eric in 2008, drie jaar na het overlijden van Grace, weekendcafé 't Hof Schuurke. "In het begin combineerde ik het nog met mijn schoolwerk, waardoor ik — naast de zorg voor de kinderen — besloot om enkel in het weekend te openen." Naast gezellig iets drinken, kan je ook al jaren iets kleins eten naast watermolen Ten Broeck — ook wel Ter Ouwerzele genoemd. "In de beginjaren serveerden we elke week een ander gerecht, maar tegenwoordig beperk ik me tot een eenvoudige spaghetti."

Lesgeven doet Eric intussen niet meer. Toch blijft 't Hof Schuurke, met een capaciteit van 60 plaatsen binnen en 120 buiten, beperkt open op vrijdagavond, zaterdagavond (vanaf 17 uur) en zondag (vanaf 11 uur). "Mijn enige doel is nu nog om mensen hier hun stress te laten vergeten. Dat is ook de reden waarom ik geregeld optredens organiseer."

Zo ook dit weekend. Vrijdagavond kan je er vanaf 19 uur terecht voor de plechtige verjaardagsviering, met vanaf 21 uur Chileense ritmes. Zaterdagavond openen de deuren opnieuw om 19 uur, waarna 'Stijn van de Wijn' en 'The Wizards' heerlijke covers brengen. Zondagmiddag wordt het feestweekend vanaf 14 uur afgesloten met 't Klein Muziekske en Tfor3.