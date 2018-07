Enkele rijrichting rond werken N46 Koen Moreau

20 juli 2018

08u19 1 Erpe-Mere Omdat meer en meer automobilisten de Kampenheuvel tussen Borsbeke en Burst gebruiken als alternatieve omleidingsweg voor de werken aan de Oudenaardsesteenweg en Provincieweg wordt daar vanaf maandag 23 juli enkele rijrichting ingevoerd.

Daardoor is het enkel mogelijk via dat traject van Borsbeke naar Burst en Aalst te rijden. Op de N46 kan je enkel richting Zottegem voorbij de werken. De Heerbaan in Burst blijft wel dubbele rijrichting zodat bewoners er niet steeds helemaal om moeten rijden.