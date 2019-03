Enkel fietssuggestiestroken na heraanleg drukke Rooseveltlaan KOEN MOREAU

08 maart 2019

16u20 1 Erpe-Mere De gemeente Erpe-Mere opteert niet voor veilige fietspaden bij de heraanleg van de Rooseveltlaan. Die drukke weg tussen de centra van Erpe en Mere leent zich daar volgens de gemeente niet toe.

“We maken gebruik van de rioleringswerken die Farys in de straat uitvoert, tussen rustoord Meredal en het spoorwegviaduct, om overal een volwaardig fietspad aan te leggen”, geeft schepen van Openbare Werken Marleen Lambrecht (CD&V) mee. Aan het aantal parkeerplaatsen, vandaag ronduit ongelukkig op het voetpad, wordt volgens de gemeente nauwelijks geraakt. “Waar nodig zullen in functie van tellingen voldoende parkeervakken behouden blijven”, luidt het.

Geen fietspad

Voor fietspaden is geen plek. “De beperkte beschikbare ruimte laat niet toe om aanliggende fietspaden te voorzien. Daarom opteren we voor fietssuggestiestroken.” De werken zullen ongeveer acht maanden duren. Start is voorzien voor dit najaar, maar voorafgaand zal deze zomer al gestart worden met het ondergronds brengen van leiding door Fluvius/Eandis. “Als alles vlot gaat, kan in september worden gestart.” Tijdens de werken zal het verkeer omgeleid worden langs de Oudenaardsesteenweg. Niet bewegwijzerd, maar eveneens mogelijk is omrijden langs de Lange Ommegangstraat en Kloosterstraat.

Indien het proefproject met de verkeersvrije schoolstraat aan de schoolomgeving in de Kloosterstraat slaagt en wordt voortgezet, zal dat traject niet bruikbaar zijn bij de start en het einde van de lessen, wanneer de straat steeds dertig minuten verkeersvrij wordt gemaakt.