Eindejaarsactie Unizo verloot 12 hoofdprijzen: van wekelijkse pizza tot jaar lang verse bloemen KOEN MOREAU

03 december 2018

17u09 0 Erpe-Mere Handelaarsorganisatie Unizo Erpe-Mere lanceerde net een nieuwe eindejaarsactie.

“De traditionele loten zijn vervangen door getrouwheidskaarten waarop stempels moeten staan van vier verschillende handelaars. Op die manier willen we lokaal winkelen nog meer promoten”, vertelt Unizo-voorzitter Franky Vanhee. Inleveren van de getrouwheidskaarten gebeurt nog steeds via de vertrouwde groene inleverbussen. De prijzenpot werd eveneens aangepast. “Voortaan gaan we voor 12 hoofdprijzen met een winkelwaarde van minstens 500 euro en nog een resem waardebonnen van minstens 25 euro. Op die manier hebben we opnieuw een prijzenpot van flink meer dan 10.000 euro.”

De hoofdprijzen:

1) Abonnement van 500 euro voor een (twee)wekelijks bloemenpakket van Tuincentrum Goessens uit Aaigem

2) Tien waardebonnen van 50 euro voor Carrefour Erpe-Mere

3) Tien waardebonnen van 50 euro voor slagerij De Deyn Erpe

4) Een feestbudget van 1.000 euro voor restaurant De Grillhoeve in Erondegem

5) Een waardebon van 500 euro voor een stadsfiets bij fietswinkel Bcklet in Mere

6) Twaalf waardebonnen voor in totaal 500 euro van Bakkerij Ponnet in Erondegem

7) Waardebon van 500 euro van bakkerij Francois in Mere

8) Elke maand een fles Wout’s Gin uit Mere

9) Tien waardebonnen van 50 euro voor slagerij Kris Mere

10) Waardebon voor een ‘New Born’-fotoshoot met grote kader ter waarde van 500 euro

11) Een waardebon van 500 euro voor een stadsfiets bij fietsen De Thaey in Erondegem

12) Een jaar lang wekelijks pizza af te halen bij Pizza Express Mere ter waarde van 500 euro