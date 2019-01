Eindejaarsactie Unizo leverde 5.600 volle getrouwheidskaarten op KOEN MOREAU

19 januari 2019

18u57 0 Erpe-Mere Het nieuwe concept van de eindejaarsactie van Unizo in Erpe-Mere leverde 5.600 volle stempelkaarten op.

“Elke kaart bevatte vier stempels van vier verschillende handelszaken. Onze actie was dus goed voor 22.000 aankopen bij onze 75 deelnemende handelaars”, luidt het. Dat is fors minder dan de vorige formule waarbij de laatste jaren steeds meer dan 200.000 loten werden ingediend. Plannen om het concept te veranderen of bij te sturen zijn er niet. De namen van de hoofdwinnaars zijn alvast te vinden op de Facebookpagina van Unizo Erpe-Mere. De overige gelukkigen worden binnenkort langs dezelfde weg bekend gemaakt.