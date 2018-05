Egemstraat niet bereikbaar via steenweg 16 mei 2018

02u41 0

Wegens snoeiwerken is het vanochtend, woensdag 15 mei, niet mogelijk de Egemstraat te bereiken via de Seskenskouter. De brug naar Ottergem is eveneens afgesloten. Wie van of naar de Egemstraat wil moet dus omrijden langs het industriepark en Vlekkem of langs het centrum van Bambrugge. (KMJ)