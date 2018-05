Eetfestijn Funrunners 15 mei 2018

Ter ondersteuning van de sportieve activiteiten organiseert joggingclub Funrunners uit Erpe-Mere nu zaterdagavond 19 mei een eetfestijn in de Sint-Annazaal van Bambrugge. Op het menu staan beenham en zalm voor de prijs van 16 en 18 euro. Kinderen kunnen smullen van balletjes in tomatensaus voor de prijs van 8 euro. Kaarten bij de leden of via funrunners@gmail.com. (KMJ)