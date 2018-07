Eerste buurtfeest voor Nerenbroek en Kouterbos 03 juli 2018

Een zestigtal buren uit de Nerenbroekstraat en Kouterbosstraat in Erpe genoten recent van een drankje en sandwich bij een eerste buurtfeest.





"Zelf woon ik hier negen jaar, maar eigenlijk ken ik enkel mijn dichtste buren. Op deze manier willen we er voor zorgen dat we mensen uit de buurt elkaar opnieuw leren kennen", vertelt mede-initiatiefneemster Ellen Elaut. Samen met Patrick Coen, Valerie D'Herde, Bianca Paerewijck en hun partners werden enkele tenten voor het huis van Ellen gezet. Dankzij buur en brouwer Noël Van Ginderachter vloeide het 'Ginderachter'-bier rijkelijk waardoor er - onder andere bij een potje nagelkloppen - vlot kennis werd gemaakt. Ook een volgende wintereditie kwam al ter sprake.





(KMJ)