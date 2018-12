Eerst BOB-nacht: 5 chauffeurs tegen de lamp KOEN MOREAU

11u35 0 Erpe-Mere De politiezone Erpe-Mere/Lede controleerde bij de start van de BOB-campagne vrijdagnacht 141 bestuurders op alcohol.

Daarvan verscheen bij twee de ‘A’ van alarm en bij drie de ‘P’ van positief. De rijbewijzen werden meteen ingehouden voor een periode van 3 of 6 uur. Een chauffeur die stevig over zijn theewater was, verloor zijn rijbewijs prompt voor vijftien dagen.