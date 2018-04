Eendjesvijver wordt gezellig plonsbadje 19 april 2018

03u04 0

De verhuis van de buitenspeeldag naar de wijk Groendal in Mere was een goede keuze. Wegens werken is de site Steenberg sowieso geen goed idee, maar de parking aan Groendal was veel overzichtelijker en makkelijker af te sluiten. Uiteindelijk daagden tussen de 550 en 600 kinderen op. Tal van springkastelen zorgden voor spring- en duwplezier en de deelnemers leefden zich uit met fietsjes, een segway en step. Verder daagden ze elkaar uit met volksspelen, een klim- en klauterparcours, tennis, basket en voetbal. Het kleine opblaasbaar zwembadje waaruit de kinderen eendjes mochten vangen, kreeg al snel een andere functie. De eendjes werden uit de vijver gekieperd waarna de jongsten er verkoeling zochten.





(KMJ)





Meer over Groendal

sport

sportdiscipline

Steenberg

Mere