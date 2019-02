Een zwangerschapstest uit de muur? Bij deze apotheker kan het... KOEN MOREAU

04 februari 2019

18u08 0 Erpe-Mere Lapmiddeltjes tegen hoest, lopende neus, fopspenen, babyvoeding, condooms of een zwangerschapstest. Sinds kort kan je het allemaal uit de muur halen bij apotheek Strobbe, aan het kruispunt Vijfhuizen in Erpe.

“Ik botste tijdens een beurs toevallig op een automaat met thermoregeling waardoor ik aan het denken ging”, vertelt apothekeres An Strobbe die zo een automaat in de gevel van haar apotheek liet inbouwen. “Een unicum is het niet, maar in de ruime omtrek ben ik wel de eerste die dit doet. Onze ligging is dan ook ideaal”, aldus de vrouw.

Geen geneesmiddelen

Echte medicijnen zal je er nochtans niet vinden. “Als geneesmiddelen erkende producten mogen enkel afgeleverd worden in aanwezigheid van een gediplomeerd apotheker, maar gelukkig zijn er ook heel wat andere producten die wel via een automaat kunnen worden verkocht.”

Daardoor kan je aan de Vijfhuizen seizoensgebonden producten tegen muggen en zonnecrème, maar ook cosmeticaproducten (in geschenkverpakking), condooms, zwangerschapstests, pleisters, babyvoeding, fopspenen, hoestsiroop, keeltabletten, keel- en neussprays alsook tal van andere eerste hulpmiddelen vinden.

24 uur op 24

“Voor al deze producten moet men dus niet meer naar de apotheek van wacht lopen of aanschuiven indien het druk is. Onze automaat is 24 uur op 24 beschikbaar”, besluit de apothekeres die vooral veel vraag ziet naar condooms, zwangerschapstesten, babyvoeding en -producten.