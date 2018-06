Dwars door de Vlaamse Ardennen 08 juni 2018

In het industrieterrein van Erpe-Mere is zaterdag 9 juni de start en aankomst van de UCI Europe Tour wielerwedstrijd 'Dwars door de Vlaamse Ardennen' te vinden. De start is omstreeks 14.30 uur. Eindigen gebeurt met enkele plaatselijke rondes vanaf 17.15 uur. In het industriepark wordt een mini-foodtruckfestival georganiseerd. Na de wedstrijd volgt rond 19 uur nog een afterparty. De wedstrijd is ook live te volgen op TV Oost. (KMJ)