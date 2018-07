Duivelsgekte zorgt voor fantastisch buurtfeest 13 juli 2018

Deze zomer vielen heel wat buurtfeesten samen met een wedstrijd van Belgisch nationaal elftal. Dat was ook zo voor het feest van de Gentsestraat in Burst. Een 120-tal buren maakten gelukkig van de nood een deugd door de Belgen, in de witloofschuur van Marc De Meerleer in de Heerbaan, met succes naar de 5-2-overwinning tegen Tunesië te schreeuwen.





De zesde editie, met als toepasselijk thema 'Rode duivels', werd er dan ook eentje die uitdraaide in een heel stevig feestje om niet snel te vergeten. Dit overtreffen voor de zevende editie wordt moeilijk, maar de organisatoren zijn al aan het denken aan een leuk thema dat dit voetbalfeest, de 'Glatter & Glimmer'-avond, Grieken en Romeinen, Breughel en andere creatieve voorlopers kan evenaren.





