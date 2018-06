Duivels feestje voor inhuldiging voetbalpleintje in kunstgras 20 juni 2018

De feestvreugde van de eerste overwinning van de Rode Duivels tegen Panama op het Wereldkampioenschap in Rusland ging gisteren nog even verder op de Sint-Vincentiusschool van Aaigem.





De school riep alle leerlingen op om als 'Rode Duivel'-supporter naar school te komen voor een bijzonder moment. "Omdat op onze school heel wat leerlingen door de voetbalmicrobe gebeten zijn, profiteerden we van het vergroenen van onze speelplaats om onder het afdak een voetbalpleintje in kunstgras aan te leggen", vertelt turnleerkracht Jolien D'Haese. De inhuldiging gebeurde WK-gewijs in stijl én met bijzonder bezoek. Het lintje werd geknipt door - een leerkracht uitgedost als - Radja Nainggolan. (KMJ)