Du Caju Printing onder holding Karel Van Mander: geen jobs bedreigd

De producent van verpakkingsmateriaal voor voedingsmiddelen Du Caju uit Erpe-Mere is voortaan onderdeel van de holding Karel Van Mander. Die holding bevatte al West-Vlaamse BDMO uit Meulebeke die luxeverpakking uit hard karton maakt en Hellyn Kartonage uit Wielsbeke. Door het bundelen van de krachten zullen de drie bedrijven samen een omzet van 26 miljoen euro draaien. Het grootste deel wordt gerealiseerd in België. Voor de 60 medewerkers van Du Caju, de 60 medewerkers van BDMO en de 20 medewerkers van Hellyn verandert er niets. De bedrijven behouden hun topman en zullen ook verder in eigen naam werken. (FEL)