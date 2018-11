Dronken chauffeur loopt in één nacht tweemaal tegen de lamp KOEN MOREAU

27 november 2018

17u54 0 Erpe-Mere In de nacht van zaterdag op zondag werd een vrouw tweemaal op rij dronken achter het stuur betrapt.

Een eerste keer negeerde de dame een rood licht op de Oudenaardsesteenweg. De politie stopte de wagen en de agenten stelden vast de chauffeur dronken achter het stuur zat. Haar rijbewijs werd meteen voor vijftien dagen ingetrokken. Desondanks betrapte dezelfde politieploeg de vrouw iets later opnieuw achter het stuur van haar wagen. Om herhaling te vermijden werd de wagen dit keer in beslag genomen en aan de klem gelegd. De dame zal zich later nog moeten verantwoorden voor de politierechter.