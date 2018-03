Dronken bestuurster staat terecht voor zwaar ongeval 23 maart 2018

Petra D.M. moest zich gisteren verantwoorden voor een zware aanrijding op de Oudenaardsesteenweg in Erpe-Mere. De vrouw was zwaar onder invloed en had een promillegehalte van 2,4 in haar bloed, toen ze plots afweek van haar rijbaan. Hierbij kwam ze frontaal in aanrijding met haar tegenligger.De vrouw was in het verleden ook al enkele keren veroordeeld voor dronken rijden. "Ik heb heel veel spijt van wat er zich toen heeft afgespeeld. Ik had heel veel problemen in mijn relatie, maar heb mijn leven een volledige ommekeer gegeven. Ik heb een nieuwe vriend en probeer alles weer op de rails te krijgen", aldus D.M. De vrouw riskeert voor haar dronken rit en ongeval een zware geldboete en een rijverbod. De politierechter doet uitspraak op 29 maart. (KBD)