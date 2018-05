Dronken bestuurder voor politierechtbank 26 mei 2018

02u31 0

De 24-jarige Michiel H. uit Aaigem moest zich gisteren voor de politierechtbank verantwoorden voor een zwaar ongeval onder invloed. De jongeman was enkele pinten gaan drinken op 12 maart 2017. Toen hij op weg was naar huis verloor hij de controle over zijn stuur en reed hij twee geparkeerde voertuigen aan. Een van de eigenaars van de voertuigen stond toen vlak aan zijn wagen en geraakte gewond bij de aanrijding. De jongeman had op het moment van de feiten 1,5 promille in zijn bloed. "Hij heeft enorm veel spijt van wat er toen gebeurde. De man heeft nog een blanco strafblad, is zich ook gaan excuseren bij de slachtoffers en is heel opgelucht dat ze er niet erger aan toe zijn", aldus zijn raadsman. De jongeman zelf riskeert een fikse geldboete en een rijverbod. Politierechter Mireille Schreurs zal uitspraak doen op 31 mei. (KBD)