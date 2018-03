Dronken bestuurder veroordeeld 16 maart 2018

V. uit Gent moest zich gisteren verantwoorden voor de politierechtbank in Aalst nadat hij zwaar onder invloed achter het stuur was gekropen en met zijn wagen dwars op het wegdek was terechtgekomen. Bovendien bleek de man zijn voorwiel kwijt te zijn en reed hij al een hele tijd op zijn velg. De feiten speelden zich af Erpe-Mere. De politie trof hem toen aan en uit zijn ademtest bleek dat de man bijna 2 promille alcohol in zijn bloed had. De man zelf was niet aanwezig in de rechtbank. "Mijn cliënt had op dat moment een moeilijk periode achter de rug en dronk veel. Het valt niet goed te praten, maar hij heeft zich intussen wel herpakt", aldus zijn raadsman. De dronken rit leverde hem een geldboete van 1.600 euro en een rijverbod van een maand op. De boete kreeg hij het grotendeels met uitstel. Naast zijn rijverbod, moet hij ook medische en psychologische proeven afleggen, alvorens hij weer mag rijden. (KBD)