Dronken bestuurder knalt tegen vitrine Maison Melanie 23 januari 2018

02u47 0

Een wagen is in de nacht van vrijdag op zaterdag ingereden op een elektriciteitskast en het gevelraam van het vorige maand geopende Maison Melanie tegenover de kerk van Burst. Een raam kwam los uit de gevel en de verkeerslichten vielen uit. "Zo kort na onze opening is dit helaas geen meevaller", vertelt Melanie De Coster, zaakvoerster van de nieuwe decoratie- en delicatessenwinkel. De bestuurder, een man uit Sint-Lievens-Houtem, legde een positieve ademtest af. Zijn rijbewijs werd voor vijftien dagen ingetrokken. (KMJ)