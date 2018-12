Drieste inbraken blijven aanhouden: ook op kerstdag raam uitgeslagen KOEN MOREAU

27 december 2018

15u58 0 Erpe-Mere Langs de Nerenbroekstraat in Erpe werd op kerstdag ingebroken. Langs de Grote Steenweg in Oordegem was een inbraakpoging.

De daders verbrijzelden in Erpe een raam aan de achterzijde van de woning. Die werkwijze werd zaterdagavond eveneens meermaals toegepast in Wanzele. De avond van Kerst was er ook een inbraakpoging langs de Grote Steenweg in Oordegem. Twee mannen werden opgemerkt toen ze een voordeur probeerden te forceren. De politie haastte zich nog ter plaatse en activeerde het BIN-netwerk. De daders konden helaas ontkomen.