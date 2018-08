Dries Degrieck uit Erpe-Mere naar Wereldruiterspelen Frank Eeckhout

15 augustus 2018

De 23-jarige Dries Degrieck uit Erpe-Mere neemt met zijn team deel aan de Wereldruiterspelen in Tyron (Amerika). Hij komt er in actie in de discipline mennen 4-span.

De Belgische ruitersportfederatie KBRSF selecteerde 3 jonge menners om deel te nemen aan de WK wereldruiterspelen dat plaats vindt van 18 tot en met 23 september, in de discipline mennen 4-span: Edouard Simonet (29) uit Neerpelt, Glenn Geerts (29) uit Malle en Dries Degrieck. Het team van Degrieck bestaat uit Dries (de menner), Maude Degrieck (groom); Carine Hillebrant (groom), Ivan Degrieck (groom) en Anne Boterberg (groom).

De containers met het materiaal zitten al op de boot, de paarden vertrekken op 10 september met het vliegtuig. De avonturen van Degrieck kunnen gevolgd worden via de Facebookpagina Four-in-hand Belgium Team.