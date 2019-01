Drie brandweerposten voor schouwbrand in woning naast Delhaize KOEN MOREAU

18 januari 2019

18u20 0 Erpe-Mere De Landsheerstraat in Bambrugge werd vrijdagavond omstreeks 18 uur afgesloten omwille van een schouwbrand in de woning rechts naast de Delhaize.

Een groot aantal brandweerwagens kwamen ter plaatse. Brandweerzone Vlaamse Ardennen stuurde een autopomp van de post Sint-Lievens-Houtem uit. Brandweerpost Lede zorgde voor twee autopompen en een commandowagen. Brandweerpost Denderleeuw verleende bijstand met een ladder- en tankwagen. Gelukkig stond de ernst van de brand niet in verhouding tot het aantal brandweervoertuigen dat opdaagde. Het vuur was snel onder controle en niemand geraakte gewond. Door de aanwezigheid van de brandweervoertuigen was de straat wel een poos afgesloten. Daardoor was de parking van de Delhaize moeilijk bereikbaar.